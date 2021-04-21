ВИДЕО: В Елгаве горело несколько зданий и стоящих рядом машин

В среду вечером в Елгаве открытым огнем горело несколько частных домов, загорелись и стоящие рядом автомашины.

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Очевидцы сообщают, что пожар разгорелся на 2-й Линии.

Кроме домов, огонь затронул склад, сарай, беседку, две машины, моторную лодку, загорелась также сухая трава и восемь деревьев.

Общая площадь пожара — более 1000 квадратных метров.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в 20:46. На месте работает 35 пожарных, используется восемь автоцистерн. Спустя два часа пожарным удалось локализовать пожар, работы по тушению продолжаются. Удалось спасти от огня два жилых дома, которые находились совсем рядом с пожаром.

Информации о пострадавших людях нет.

Позже в VUGD сообщили, что от огня удалось спасти два жилых дома.