ВИДЕО: В Елгаве подростки снимали видео побега от полиции и попали в аварию
Foto: Sadursme.lv

В Елгаве 24 июня полиция зафиксировала значительное превышение скорости у автомобиля Volkswagen T-Roc, принадлежащей платформе CityBee. Полиция попыталась остановить нарушителя, но водитель автомобиля не подчинился требованию и попытался скрыться.

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В результате попытки скрыться от полиции автомобиль CityBee попал в аварию - она случилась в Елгаве на улице Лангервалдес. Водитель и пассажиры — пятеро несовершеннолетних подростков — доставлены в медицинское учреждение.

Государственная полиция возбудила уголовное дело и несколько дел об административных правонарушениях в отношении водителя транспортного средства в связи с ДТП. В момент инцидента подростки могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, поэтому проводится экспертиза.

Свой побег от полиции подростки снимали в прямом эфире и выкладывали видео в соцсети. "Одним словом, это влог, нас преследуют "мусора", - заявил один из пассажиров Volkswagen в прямом эфире.

Во время погони за рулем автомобиля находилась несовершеннолетняя девушка, рядом с ней сидела еще одна девушка, а на заднем сиденье находились еще одна девушка и два парня. Прямая трансляция заканчивается тем, что эта девушка лежит в машине "скорой".

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