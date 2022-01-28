ВИДЕО: в ходе погони полиция задержала угонщика, укравшего BMW X6

Эстонская полиция опубликовала в социальных сетях кадры задержания угонщика из Литвы, укравшего автомобиль в Эстонии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ночь на 16 января в Таллинне угнали автомобиль BMW X6 стоимостью 50 000 евро. Полицейские установили, что угонщик успел покинуть территорию Эстонии, и передали информацию коллегам из Латвии, которые задержали подозреваемого.

Владелец автомобиля, припаркованного на ночь у рядного дома в районе Хааберсти, обнаружил пропажу BMW и сообщил об этом полиции. По словам ведущего следователя службы по расследованию тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Яны Золотаревой, удалось установить, что угонщик уже успел пересечь границу и находится в Латвии, после чего информацию оперативно передали латвийским коллегам.

„Мы благодарим полицию Латвии за оперативную работу. Oколо 8 часов утра полицейские Латвии задержали автомобиль, за рулем которого находился 24-летний гражданин Литвы", — рассказала Золотарева.

После задержания подозреваемого доставили в Эстонию и по ходатайству прокуратуры он был взят под стражу. Уголовное делопроизводство начали по статье о краже и ведением делопроизводства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.

"Так как делопроизводство еще находится в начальной стадии, пока рано говорить, действовал ли он один или вместе с кем-то. Но наш опыт показывает, что такие преступления, которые совершаются жителями других стран, как правило совершаются в группе. В ходе уголовного делопроизводства мы выясним все обстоятельства", — сказала ведущий следователь.

"Угонщики действуют, в основном, ночью, и важно, чтобы люди сразу сообщали полиции, если заметят в своем районе что-то подозрительное, например, автомобили или чужих подозрительно ведущих себя людей. Кроме внимательности и соседского надзора от вора можно защитить себя, купив специальный футляр для ключа автомобиля, которые заводится бесконтактно. В таком футляре сигнал ключа становится слабее. Такой ключ можно положить и в металлическую коробку", — добавила Золотарева.

Следователь посоветовала также при возможности установить на своей территории также камеры видеонаблюдения, которые могут отпугнуть воров. "И, если преступление все же совершено, качественная видеозапись поможет полиции установить личность воров и задержать их. Если территорию вашего дома окружает забор с воротами, советую закрывать ворота на замок", — сказала капитан полиции Яна Золотарева.