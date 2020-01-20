ВИДЕО. В Испании накрыли подпольную табачную фабрику: задержаны граждане Латвии, России и Украины

В Испании предотвращена деятельность преступной группировки, которая занималась подпольным производством сигарет в Андалузии. Как отмечает Diario Cordobа, в группу, которая изготавливала сигареты, выдавая их за известный бренд, входили трое граждан Латвии, один гражданин России и трое граждан Украины.

Подпольный завод находился в труднодоступном районе муниципалитета Седелья (провинция Малага), а склад — в Агилар-де-ла-Фронтера (провинция Кордоба). Во время обыска сотрудники Национальной полиции Испании при содействии бойцов Гражданской гвардии и Налогового агентства обнаружили в грузовике 54 500 пачек сигарет.

Установлено, что табачные изделия распространялись в Испании и на территории Евросоюза. Также в правоохранительных органах заявили, что операция проводилась на основании оперативной информации, полученной в марте 2019 года.

В настоящее время подозреваемым предъявлены обвинения в контрабанде акцизных товаров, преступлении против интеллектуальной собственности и нарушении налогового законодательства. На сегодняшний день шестеро задержанных оставлены под стражей. Известно, что преступная группировка была хорошо организована и имела в своем распоряжении аппаратуру, мешавшую полицейскому расследованию.