ВИДЕО. В Испании задержан главарь группы изготовителей фальшивых документов из Латвии: изъято оборудование, документы и уникальная маска

СОтрудники полиции Латвии и Испании при участии испанской Таможенной службы провели совместную операцию в Малаге, в результате которой была прекращена деятельность подпольной лаборатории, которая занималась изготовлением и распространением фальшивых документов.

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По информации испанского новостного портала Ceuta Actualidad, секретная типография находилась в муниципалитете Бенальмадена (провинция Малага, Андалусия). Во время обыска там нашли и изъяли необходимое оборудование и инструментами для изготовления всех видов фальшивых удостоверений личности и проездных документов.

Согласно данным правоохранительных органов Испании, глава этой лаборатории являлся гражданином Латвии. Предполагается, что именно он руководил преступной организацией, занимающейся незаконной деятельностью. Ранее был выдан европейский ордер на его арест, но он успел обосноваться в Испании.

Foto: Policía Nacional

Во время одного из трех проведенных обысков, среди многих других предметов, была обнаружена очень реалистичная маска для лица, которая могла быть использована этим человеком, чтобы обойти биометрический контроль на пограничных постах и добраться до Испании незамеченным.

Расследование этого дела началось в июне прошлого года, когда Национальная полиция Испании получила информацию от своих латвийских коллег о том, что в Испании может находиться лидер преступной организации, занимающейся изготовлением и распространением всех видов удостоверений личности и документов для путешествий.

Foto: Policía Nacional

На основе этой информации и после длительного расследования испанские агенты смогли подтвердить присутствие в Испании лидера этой организации, обосновавшегося в Бенальмадене. Здесь, при материально-технической поддержке как минимум двух человек, он продолжил ту же деятельность по подготовке и распространению фальшивых документов, удостоверяющих личность. Ранее он занимался тем же в Латвии.

В сотрудничестве со Службой таможенного надзора Налогового управления Испании агентам удалось перехватить посылку, в которой подозреваемый отправил поддельное удостоверение личности из третьей европейской страны во Францию, что подтвердило, что это лицо продолжало заниматься той же преступной деятельностью и в Испании.

Как сообщает издание, латвиец был чрезвычайно осторожен и предпринял беспрецедентные меры безопасности. Для того, чтобы скрываться от правоохранительных органов, он использовал 25 различных удостоверений личности и путешествовал под другими именами. Обнаруженная среди его вещей маска для лица могла использоваться задержанным для поездки из Латвии в Испанию, не будучи раскрытым органами правопорядка.

В рамках полицейской операции были проведены обыски в двух домах и на складе в Бенальмадене. В ходе обыска полиция нашла и изъяла оборудование для изготовления фальшивых документов, 10 150 евро наличными, 86 поддельных документов, причем несколько из них — с фотографией задержанного под разными именами.