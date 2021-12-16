В связи с нарушением международных санкций и возможным отмыванием денег в Латвии проведены обыски по нескольким адресам, включая банк.

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В ходе обыска была найдена и изъята документация, а также ряд носителей данных, которые могут содержать информацию, имеющую отношение к расследованию и будут использоваться в качестве доказательств в уголовном процессе, расследуемом правоохранительными органами Чехии.

По данным Госполиции, 8 ноября Управление по международному сотрудничеству Главного управления уголовной полиции получило от высшей прокуратуры Чехии выданное в октябре Европейкий ордер на расследование в связи с уголовным расследованием нарушений международных санкций и легализации преступно нажитых средств.

Согласно представленному постановлению, правоохранительное учреждение Чехии — Национальное центральное управление по борьбе с организованной преступностью — расследует уголовные дела о предполагаемых нарушениях международных санкций и отмывании денег.

Преступление могло быть совершено гражданином России, проживающим в Чешской Республике, и другими лицами, которые, по крайней мере, с марта 2015 года и до настоящего времени умышленно нарушали международные санкции Европейского Союза (ЕС), проводя банковские операции на территории Чехии.

Чешские правоохранительные органы подозревают, что они переводили средства в страны ЕС, а также в другие страны в ходе банковских операций от имени различных компаний, подконтрольных Аркадию Ротенбергу, который находится под международными санкциями.

Лица также подозреваются в уклонении от уплаты налогов, полученных в результате коммерческой деятельности, сделок с недвижимостью и др. Эти незаконные действия были совершены компаниями, учрежденными, в частности, на Британских Виргинских островах.

8 декабря 2021 года сотрудники латвийской Госполиции при содействии своих коллег из Чехии провели пять обысков на территории Латвии. Обыски были проведены по местам жительства подозреваемых и в банке.

В Госполиции подчеркнули, что представители банка сотрудничали с

правоохранительными органами и оказывали поддержку во время обыска. Сотрудники полиции во время обыска нашли и изъяли документацию (в электронном и бумажном формате), носители информации, возможно, содержащие важные для расследования данные и будут использоваться в качестве улик в чешском уголовном расследовании.

Как уже сообщалось ранее, в рамках расследования, начатого Службой государственной безопасности (СГБ) суд дал согласие на конфискацию примерно 4 млн евро со счетов в латвийских банках. По неофициальной информации программы Латвийского телевидения De Facto, уголовные процессы были начаты по подозрению, что компании проводили сделки в интересах миллиардера Аркадия Ротенберга, фигурирующего в санкционном списке.