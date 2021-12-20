ВИДЕО. В Лимбажи горел автосервис, на месте ЧП работают 11 спасателей

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в понедельник утром в Лимбажи, на ул. Стацияс загорелся автосервис.

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Как отмечают в ГПСС, вызов поступил на пульт дежурного в 09.36. На место происшествия оперативно прибыли 11 спасателей, а также 4 автоцистерны.

В 11. 45 пожар, общая площадь которого составила 85 квадратных метров, был локализован. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Информации о пострадавших не поступало. Причина возгорания выясняется.