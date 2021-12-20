ВИДЕО. В Лимбажи горел автосервис, на месте ЧП работают 11 спасателей
Foto: LETA

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в понедельник утром в Лимбажи, на ул. Стацияс загорелся автосервис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в ГПСС, вызов поступил на пульт дежурного в 09.36. На место происшествия оперативно прибыли 11 спасателей, а также 4 автоцистерны.

В 11. 45 пожар, общая площадь которого составила 85 квадратных метров, был локализован. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Информации о пострадавших не поступало. Причина возгорания выясняется.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим