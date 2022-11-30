ВИДЕО: В Плявниеках BMW X5 попал в аварию, попытался уехать и протаранил грузовик
Foto: Sadursme.lv

В среду, 30 ноября, на перекрестке улиц Сахарова и Келдыша в Риге произошло ДТП. Его вызвал BMW X5, обративший на себя внимание очевидцев неадекватной манерой езды. После ДТП виновник происшествия уехал и продолжил создавать аварийные ситуации на дороге.

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Как видно на видео очевидца, BMW X5 проехал на красный свет и врезался в Mitsubishi. Рядом на соседней полосе остановился VW, водитель которого пытался помешать виновнику аварии уйти. BMW X5 удалось вырваться, задев VW. Он снова поехал на красный свет и вызывал новую ситуацию, съехав на обочину. Дальше он поехал зигзагазами и, по словам очевидцев, протаранил грузовик.

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Очевидцы нашли лихача: номер его машины совпадает с тем, который можно увидеть в Instagram у пользователя pawa_smit, на точно таком же автомобиле. Владелец аккаунта, вероятно, он же владелец авто, в полвторого ночи опубликовал видео, на котором чёрный бальзам запивает пивом.

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Это видео очевидца с окончанием поездки:

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В итоге водителя BMW ещё до прибытия полиции задержал работник автостоянки. Прибывшая полиция не нашла алкоголя в выдыхаемом воздухе, и задержанного направили на экспертизу, чтобы выяснить, принимал ли он наркотики. Начато несколько административных процессов.

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