ВИДЕО: в Пурвциемсе под строящимся путепроводом застрял грузовик

Во вторник после обеда в Пурвциемсе под строящимся путепроводом застрял грузовой автомобиль с погрузчиком, сообщили в Государственной полиции.
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Вызов на улицу Иерикю поступил в 13.00.
Оказалось, что мужчина управляя грузовым автомобилем MAN с прицепом, игнорировал запрещающий знак, указывающий на ограничение по высоте. В итоге груз оказался поврежден.
Пострадавших нет, полиция начала административный процесс.
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