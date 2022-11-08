ВИДЕО: в Пурвциемсе под строящимся путепроводом застрял грузовик

Во вторник после обеда в Пурвциемсе под строящимся путепроводом застрял грузовой автомобиль с погрузчиком, сообщили в Государственной полиции.

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Вызов на улицу Иерикю поступил в 13.00.

Оказалось, что мужчина управляя грузовым автомобилем MAN с прицепом, игнорировал запрещающий знак, указывающий на ограничение по высоте. В итоге груз оказался поврежден.

Пострадавших нет, полиция начала административный процесс.