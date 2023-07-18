В воскресенье, 16 июля, в Вакарбулли спасатели полиции Рижского самоуправления спасли девятилетнего мальчика, которого унесло в море на матрасе, сообщили агентству LETA в полиции Рижского самоуправления.

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В воскресенье в Вакарбулли спасатели Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что мальчика, отдыхавшего на надувном матрасе, ветром снесло за буйки далеко в море. Правоохранители прибыли на место происшествия на лодке и доставили ребенка на берег.

Мальчик не пострадал и на берегу был передан матери, которой напомнили, что в море с надувными матрасами или кругами нужно проявлять крайнюю осторожность.

Спустя пару часов аналогичная ситуация сложилась на пляже в Вецаки, где двое молодых мужчин не смогли самостоятельно добраться до берега на надувном плавательном средстве.