ВИДЕО. В Вецмилгрависе задержали водителя в наркотическом опьянении

В минувший четверг сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП), патрулируя Вецмилгравис, обратили внимание на автомобиль BMW. Полицейским показалась подозрительной манера вождения водителя, поэтому они решили за ним проследить.

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Приблизившись к BMW, стражи порядка заметили, что в машине выпала одна фара. Полицейские попросили водителя остановиться, и он сразу же подчинился их требованиям. Когда он открыл окно, чтобы поговорить с инспекторами, те ощутили запах марихуаны.

В разговоре с полицией парень признался, что примерно полтора часа назад выкурил с другом "косяк". При этом часть травки осталась в салоне машины, и водитель ее добровольно передал работникам РМП. На место ЧП была вызвана Госполиция, а затем водителя доставили на экспертизу в Рижский центр наркологии и психиатрии.