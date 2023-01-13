"Это произошло 10 января", - начал свой рассказ читатель Delfi Марцис Войтс. Мужчина как раз проезжал на автомобиле по мосту через Лиелупе, когда увидел, что под тонкий лед провалился пес. Марцис вызвал спасателей.

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Вызов на улицу Виестура Государственная пожарно-спасательная служба получила в 14.55. Для спасения животного работники VUGD использовали специальную доску. "Спасатели приехали очень быстро и работали оперативно. Пес был спасен", - написал Марцис. Было видно, что пес очень замерз и сильно дрожал.

"Спустя время он пришел в себя и ушел в неизвестном направлении", - сообщил мужчина, добавляя, что, скорее всего, пес не бездомный, так как было видно, что он ухожен. Скорее всего, просто убежал. "Он молодой, наверно поэтому еще глупый", - резюмирует мужчина.

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