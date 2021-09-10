ВИДЕО. Великобритания: банда латвийцев осуждена за хранение кокаина на сумму почти 1 млн фунтов стерлингов

По данным новостного портала Express&Star, в банду входили латвийцы Илья П., Эгонс С., Игорь Г. И Алексей С. Расследованием контрабанды кокаина с участием граждан Латвии занимались сотрудники регионального отдела по борьбе с организованной преступностью (ROCU) Уэст-Мидлендса при поддержке Национального агентства по борьбе с преступностью, Европола, Министерства внутренней безопасности США и Управления по борьбе с организованной преступностью Латвии.

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В октябре прошлого года в ходе совместной полицейской операции в Гримсби (графство Линкольшир) был остановлен автомобиль BMW , в котором нашли тайники с кокаином, а также MDMA и марихуаной.

Два члена группировки — Илья П. и Эгонс С. — к тому моменту уже находились под наблюдением полиции, и камеры видеонаблюдения показали, как они, находясь возле отеля, кладут пакеты с наркотиками в машину. В скором времени машину, в которой находились Игорь Г. И Алексей С. остановили, а водителя и пассажира задержали. Впоследствии им предъявили обвинения в хранении с целью сбыта наркотиков.

Следствие установило, что наркотики перевозились и в другие страны. Также выяснили, что лидером группировки был Илья П., руководивший торговлей наркотиками на разных континентах. Полиция проследила, как Илья П. и Эгонс С. вылетели из Риги в Лондон, а затем на одном из этапов забирали наркотические вещества. Потом они отдельно выехали в Гримсби, где уже встретились с сообщниками, которые участвовали в распространении наркотиков.

В итоге, Королевский суд в Грейт-Гримсби приговорил 31-летнего Илью П. к 14 годам и 4 месяцам лишения свободы, 29-летнего Эгонса С. — к 10 годам и 6 месяцам заключения, 36-летнего Игоря П. — к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы, а 31-летнему Алексею С. Предстоит провести за решеткой 10 с половиной лет.