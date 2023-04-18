Временные знаки, установленные на время дорожных работ на улице 13 Ноября, замечают не все водители. Читатель Delfi Эдуард заснял нарушителя, который чуть не вызвал аварию. В опасную ситуацию попал и сам Эдуард.

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"Люди едут и не смотрят на дорожные знаки и линии и не думая следуют за другими", - считает он.

На видео видно, как чуть не столкнулись две машины. А в конце видео и его автор еле избежал аналогичного столкновения. "Следующее транспортное средства чуть не въехало в бок моего транспорта, следуя за едущим впереди, и тоже не соблюдало изменения в дорожном движении", - пожаловался он.

Как видно на видео, водители, вызвавшие аварийную ситуацию, продолжают ехать по полосе прямо, хотя желтая разметка показывает, что они должны перестроиться на соседнюю полосу.