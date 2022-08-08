Читатель Delfi стал свидетелем инцидента на дороге - Volvo всеми силами показывал, что его нужно пропустить, а ехавший впереди водитель никак не реагировал. В итоге Volvo вырвался вперед и проучил обидчика.

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На кадрах с видеорегистратора видно, что на выезде из Риги в сторону виадука на Таллинское шоссе очень плотное движение. Одна полоса стоит, а по второй едет внедорожник Nissan, а за ним Volvo.

Водитель Volvo всеми силами демонстрирует, что водитель внедорожника должен или увеличить скорость, или его пропустить, но тот не реагирует. Когда на дороге становится свободнее, Nissan наконец перестраивается. Путь для Volvo свободен, но водитель решает проучить обидчика - он выезжает перед ним и специально резко тормозит. К счастью, столкновения удается избежать.

"Жаль, что в наши дни культура вождения на столь низком уровне и конфликты на дороге решаются такими бандитскими выходками", - резюмирует очевидец.