ВИДЕО. Возле Канарских островов на судне нашли 3 тонны кокаина: судно направлялось в Ригу

Полиция Испании при содействии Гражданской гвардии обнаружила на борту грузового судна Blume три тонны кокаина (по сведениям из других источников — 4 500 кг). Задержание проводилось 18 января вблизи Канарских островов. Конечным пунктом назначения груза была заявлена Рига.

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Согласно официальным данным, судно, которое, судя по документам, перевозило 200 тонн кофе, было перехвачено в Атлантическом океане, примерно в 80 морских милях от порта Санта-Крус-де-Тенерифе. Чтобы провести обыск, полиции пришлось брать судно на абордаж.

По предварительным подсчетам, изъятые наркотики оценили примерно в 180 миллионов евро.

Известно, что на греческом судне, которое ходит под флагом Того, была отключена Автоматическая идентификационная система. Последнее обновление в системе было произведено 17 января.

Сообщается, что судно вышло 20 декабря прошлого года вышло из порта Сантос в Бразилии, а конечным пунктом назначения была указана Рига.

К работам на судне были подключены полиция, Гражданская гвардия, а также водолазы. Кокаина оказалось так много, что полицейским пришлось привлекать для разгрузки, которая длилась около пяти часов, кран.

Новостной портал "Афинские новости" сообщил, что грузовое судно Blume уже не в первый раз останавливается властями. В 2022 году его задержали в Турции, где, по данным Equasis, было выявлено 45 нарушений, в том числе отсутствие регистрационного удостоверения флага, просроченное противопожарное оборудование и неисправности в оборудовании для фильтрации масла.

В июле прошлого года Blume был задержан в России в июле, где проверяющие также констатировали ряд нарушений, включая проблемы со

спасательными шлюпками.

Все члены экипажа — двое албанцев и 13 пакистанцев — арестованы, ведется расследование.