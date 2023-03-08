ВИДЕО: женщина выиграла в суде и получит от РД 1800 евро за поврежденный автомобиль

Два года назад Сармите Валайне в Риге, на улице Твайка въехала на своем автомобиле Mercedes-Benz в яму. В результате у седана S-класса оказались пробиты оба колеса и повреждены диски. Женщина вызвала полицию, которая зафиксировала обстоятельства случившегося, а потом обратилась в суд против Рижской думы о взыскании компенсации в размере 1800 за причиненный ущерб.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После двухлетних разбирательств суд принял решение в пользу Сармите, однако Департамент сообщения Рижской думы попытался его опротестовать. Рижский окружной суд вынес решение, что для апелляционной жалобы нет оснований, сообщает передача "4. studija" на Латвийском телевидении.

"Департамент сообщения подал апелляцию в окружной суд, заплатив госпошлину в размере 242 евро из бюджета самоуправления. Однако, 28 февраля я получила судебное решение, что в апелляционном судебном разбирательстве отказано - то есть, в конце концов, я победила, потому что это решение суда нельзя оспорить", - рассказала Валайне.

В течение 10 дней с момента принятия судом решения Рижская дума должна будет выплатить пострадавшей стороне 1800 евро в виде компенсации за причиненный ущерб.

"Был смысл судиться! Моя борьба - пример для остальных автоводителей, которые попали в похожую ситуацию. К сожалению, в нашей стране за свою правоту нужно бороться, потому что госструктуры такие, казалось бы, очевидные, вещи не признают, а вместо этого тратят деньги налогоплательщиков и ресурсы судов", - резюмировала женщина.

Руководитель бюро Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс отметил, что если у департамента есть уверенность, что решение суда обосновано, то апелляцию не подают: "Каждый случай рассматривается отдельно, и это делают специалисты. В данном случае мы не получили стопроцентную уверенность в том, что такие убытки могли возникнуть после того, как автомобиль заехал в конкретную яму. Второй момент - в этом случае не было уверенности в том, что водитель выбрал соответствующую скорость".