Видземе: на Лиго в пожаре погибли четыре человека
Foto: LETA

В ночь с 23 на 24 июня в Буртниекском крае при пожаре погибли четыре человека, сообщает LETA со ссылкой на данные Государственной пожарно-спасательной службы.

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Пожарные получили вызов в 0.16. На месте выяснилось, что горит одноэтажное деревянное здание с мансардой, площадь возгорания составила 100 кв метров. К моменту приезда пожарных крыша здания уже обвалилась. Спастись удалось одному человеку, который рассказал сотрудникам VUGD, что в доме оставались еще четыре человека.

Вскоре пожарным удалось обнаружить тела четверых погибших. Через четыре часа пожар был локализован.

В целом вечером Лиго пожарным удалось спасти из огня 15 человек, отмечает пресс-служба VUGD.

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