Визит 6-летней внучки к бабушке закончился приездом полиции
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В четверг, 21 июня, незадолго до 19:30 в Рижскую муниципальную полицию позвонила жительница района Дарзини, которая сообщила ей, что на территорию ее дома пришел ребенок и попросил еды.

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Прибывших на место полицейских встретила звонившая, которая объяснила, что пришедшая девочка голодна и давно бродит по району. Также звонившая утверждала, что зашла в дом соседки, где остановилась 6-летняя девочка, и встретила там бабушку ребенка в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Правоохранителям удалось выяснить личные данные ребенка. Голодная девочка утверждала, что поела только утром и уже вторые сутки находится у бабушки. Девочка выглядела неопрятно.

При осмотре дома правоохранители встретили бабушку ребенка и ее приятельницу, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в крови бабушки составляла 3,23 промилле. В доме было накурено, вещи и бытовые отходы были разбросаны. Полицейские пришли к выводу, что ребенок находится в неблагоприятных условиях.

Установлено, что мать 6-летней девочки глухонемая и с ней невозможно общаться, а также неизвестно, где находится отец ребенка.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая, осмотрев бродячую девочку, решила, что госпитализация ребенка не требуется. Однако когда врачи осмотрели девочку, бабушка попросила сотрудников полиции отвезти ее в магазин по дороге, так как у нее закончился алкоголь.

Работники Рижской Муниципальной полиции пришли к выводу, что бабушка не может позаботиться о ребенке, поэтому приняли решение забрать девочку в безопасную среду. Ребенка доставили в задекларированное место жительства, где проживают мать, сестра и брат ребенка. Просьба бабушки отвезти ее в магазин за алкоголем была проигнорирована.

Прибыв на задекларированное место жительства, полицейские, осмотрев квартиру, установили, что условия проживания хорошие, и мать в состоянии позаботиться о детях. Поэтому было принято решение передать ребенка матери.

Мать ребенка пояснила, что старший сын и дочь накануне навестили бабушку, а девочка захотела остаться. Также старший сын утверждал, что условия жизни в то время у бабушки были хорошие.

За неисполнение обязанностей по уходу за ребенком начат процесс об административном правонарушении, информация передана в Рижский сиротский суд и социальную службу.

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