Владелицу интернет-магазина подозревают в присвоении денег покупателей

Государственная полиция передала в прокуратуру материалы уголовного дела, в рамках которого владелица интернет-магазина подозревается в присвоении денег клиентов. Речь идет о сумме в 21 957 евро, пострадали 53 человека.

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Уголовный процесс был начат на основании жалоб клиентов. В ходе расследования было установлено, что в период с октября 2018 года по май 2019 год клиенты купили товар в интернет-магазине tehnoline.lv, произвели предоплату, а товар так и не получили. На просьбы вернуть деньги никто из представителей магазина не реагировал.

Полиция установила, что работница магазина перевела полученные средства на свой банковский счет, после чего сняла и потратила на личные нужды. Стоит отметить, что первоначально интернет-магазин работал как нужно - то есть клиенты делали заказы, производители предоплату и получали товары.

Подозреваемая, женщина 1983 г.р., ранее в поле зрения полиции не попадала.