Внимание: мошенники массово рассылают латвийцам SMS от лица компании Easy Park

Латвийское представительство организации CERT, ответственной за реагирование на инциденты информационной безопасности, сообщает выявленной массовой рассылке жителям Латвии SMS, сделанных якобы от лица компании Easy Park. В нем указывается некий код для подтверждения, что заставляет человека недоумевать, в чем дело.

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Отмечается, что SMS приходят на номера как клиентов Easy Park, так и жителей, которые никогда не пользовались услугами этой компании.

На этот раз целью злоумышленников является не нанесение урона получателю SMS, а попытка парализовать работу вышеуказанной компании. Они хотят, чтобы люди массово обращались в центр поддержки Easy Park с требованием разъяснить, почему им прислали странное сообщение. Если это удастся, мошенники начнут требовать от выбранной в качестве жертвы фирмы заплатить им, чтобы рассылка SMS прекратилась.

CERT.LV отмечает, что информация о данном случае передана Госполиции.