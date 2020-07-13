Внимание: мошенники массово рассылают латвийцам SMS от лица компании Easy Park
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Латвийское представительство организации CERT, ответственной за реагирование на инциденты информационной безопасности, сообщает выявленной массовой рассылке жителям Латвии SMS, сделанных якобы от лица компании Easy Park. В нем указывается некий код для подтверждения, что заставляет человека недоумевать, в чем дело.

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Отмечается, что SMS приходят на номера как клиентов Easy Park, так и жителей, которые никогда не пользовались услугами этой компании.

На этот раз целью злоумышленников является не нанесение урона получателю SMS, а попытка парализовать работу вышеуказанной компании. Они хотят, чтобы люди массово обращались в центр поддержки Easy Park с требованием разъяснить, почему им прислали странное сообщение. Если это удастся, мошенники начнут требовать от выбранной в качестве жертвы фирмы заплатить им, чтобы рассылка SMS прекратилась.

CERT.LV отмечает, что информация о данном случае передана Госполиции.

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