Внимание: разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции продолжает розыск изображенного на фотографии мужчины: его подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

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Судя по обсуждениям в группах социальной сети Facebook и приложенным фотографиям, речь может идти об изнасиловании, совершенном в минувшие выходные в микрорайоне Иманта.

В пресс-центре Госполиции эти данные не подтвердили, но и не опровергли, добавив, что сейчас ведется активный розыск подозреваемого в особо тяжком преступлении. В интересах следствия более подробная информация пока не разглашается.

Его приметы: возраст — примерно 30 лет, темные густые брови, темные глаза.

Жителей просят внимательно посмотреть на фотографию и отозваться, если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении данного человека. Звонить в полицию по номеру телефона: 110.

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