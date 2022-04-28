Внимание: в пятницу полиции трех стран усилят контроль на трассе Via Baltica

По информации Госполиции, 29 апреля, во всех трех странах Балтии стражи порядка усилят контроль на трассе Via Baltica.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На этот раз к ежедневному мониторингу дорожного движения на трассе добавится усиленный контроль разрешенной скорости. Это означает что на территории Латвии Госполиция усилит надзор на трассе А1 (Рига — Балтэзерс — граница Эстонии (Айнажи)) и на шоссе А7 (Рига — Бауска — граница Литвы (Гренцтале).

Целью кампании является снижение числа пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Cогласно данным Госполиции, в 2021 году на шоссе А1 произошло 89 ДТП, в результате которых пострадали 44 человека и погиб один. За этот же период на трассе А7 зафиксировано 73 аварии, в которых пострадали 22 человека и погибли трое.