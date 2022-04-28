Внимание: в пятницу полиции трех стран усилят контроль на трассе Via Baltica
Foto: F64

По информации Госполиции, 29 апреля, во всех трех странах Балтии стражи порядка усилят контроль на трассе Via Baltica.

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На этот раз к ежедневному мониторингу дорожного движения на трассе добавится усиленный контроль разрешенной скорости. Это означает что на территории Латвии Госполиция усилит надзор на трассе А1 (Рига — Балтэзерс — граница Эстонии (Айнажи)) и на шоссе А7 (Рига — Бауска — граница Литвы (Гренцтале).

Целью кампании является снижение числа пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Cогласно данным Госполиции, в 2021 году на шоссе А1 произошло 89 ДТП, в результате которых пострадали 44 человека и погиб один. За этот же период на трассе А7 зафиксировано 73 аварии, в которых пострадали 22 человека и погибли трое.

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