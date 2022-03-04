Внимание: в Риге появились мошенники, желающие нажиться на беженцах с Украины

В Риге появились мошенники, которые хотят использовать для своей наживы прием и размещение граждан Украины, вынужденных спасаться бегством из-за военных действий на территории их родины. Об этом заявил на пресс-конференции и.о. начальника Рижской муниципальной полиции (РМП) Андрей Аронов.
Представитель РМП, не называя конкретных предприятий, сообщил, что появились коммерсанты, которые подали заявки на оказание помощи беженцам и их размещение. Однако, когда наступал момент оказания услуги, они начинали требовать заключения договоров и деньги.
Поскольку эти коммерсанты не получили желаемое, никаких административных санкций применять к ним не стали.
Также нашлись и частные лица, которые, предъявив паспорт гражданина Украины, требовали помощи. Однако в тот момент, когда их просили зарегистрироваться в Государственной пограничной службе о факте пересечения границы, недобропорядочные граждане больше за помощью не обращались.