Внимание: в сети Facebook и на платформе eBay активизировались мошенники

В поле зрения правоохранительных органов Великобритании попала мошенническая схема — в социальной сети Facebook появились объявления на латышском, литовском и польском языках, в которых пользователей приглашают участвовать в продаже товаров через Интернет с использованием платформ eBay или Paypal.

Товары для продажи доставляются по месту жительства владельца счета eBay / Paypal, а лица, разместившие объявления, отправляют описание товара и фотографию для их отображения на платформе eBay. При продаже товара продавец удерживает определенную сумму денег, а остальную часть переводит на банковский счет, указанный лицами, разместившими объявления.

Люди, которые продают товары, через некоторое время, получают сообщение от eBay / Paypal о том, что товар был куплен с использованием данных с украденной кредитной карты.

Владельцы кредитных карт запрашивают возврат средств, а eBay / Paypal снимает за товар соответствующие суммы со счета посредника.

В полиции подчеркивают, что связаться с лицами, разместившими объявления, невозможно,

поскольку они больше не отвечают на сообщения в сети Facebook или указанные номера телефонов.

Полиция Великобритании напоминает, что, соглашаясь продавать товары неизвестного происхождения через ваш счет на eBay, впоследствии может привести к тому, что вам придется возвращать крупные суммы денег, и против вас могут быть начаты расследования по фактам мошенничества и отмывания денег.

Если вы являетесь пользователем Facebook или eBay и вам приходилось сталкиваться с объявлениями на латышском языке, в которых вам предлагали получить быструю прибыль, размещая в своем аккаунте на eBay различные дорогие товары, просьба ни в коем случае не поддаваться на удочку мошенников. Не совершайте и не получайте никаких платежей за эти объявления через ваши учетные записи PayPal.

Если у вас появились подозрения относительно объявлений в сети Facebook, свяжитесь с администратором. В том случае, если вы пострадали в результате преступных действий мошенников, просьба обращаться в полицию по телефону 110 (Латвия) или

+443001232040 (Великобритания). Информацию можно найти и в интернете на странице https://www.actionfraud.police.uk/

Как сообщает сегодня Deutsche Welle, Европейское полицейское агентство указало на резкий рост числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса. Отдельные преступники и организованные банды очень быстро адаптировали свои методы и наживаются на глобальном кризисе.

При этом следователи констатируют увеличивающееся число случаев киберпреступности, мошенничества, краж и подделок. Преступники используют в своих целях резко возросший спрос на определенные товары, снижение мобильности граждан, пребывание большой части людей дома и их удаленную работу, ограничения общественной жизни, а также рост тревоги и страхов на фоне пандемии.