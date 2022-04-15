Во дворе дома в Риге несколько часов лежал труп. У полиции была причина не накрывать тело
Foto: LETA

Утром 9 апреля в Риге жителям многоквартирного дома на улице Бривибас открылся ужасающий вид - около мусорных контейнеров часами лежал брошенный и не накрытый труп молодого мужчины. В Госполиции пояснили, что стражи порядка не имели права менять место досмотра и повреждать улики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Очевидица Катрина рассказала, что ее мать была вынуждена увидеть ужасную сцену утром 9 апреля. Женщина живет в одном из домов на улице Бривибас, окна которого выходят на двор и мусорные контейнеры, где около четырех часов под градом пролежало брошенное тело молодого человека.

"По словам мамы, между 8 и 12 часам полиция несколько раз приезжала и уезжала. Однако останки молодого человека все это время не были прикрыты", — отметила Катрина, добавив, что из-за случившегося в тот день она отменила поход в гости к маме со своим трехлетним ребенком.

Катрина была обеспокоена тем, как такая жуткая сцена может повлиять на психику ребенка. Она рассказала, что двор очень маленький и любой, кто выглянет в окно, может увидеть труп.

Очевидица призвала маму позвонить в полицию по номеру 110 и попросить, чтобы ситуация была разрешена. По словам матери Катрины, полицейские сказали, чтобы женщина подошла к сотрудникам Госполиции и попросить накрыть тело. Она этого не сделала, однако примерно через 20 минут после разговора стражи порядка накрыли труп.

"Считаю, что это полное издевательство над чьим-то ребенком, мужем, любимым человеком. Мы не находимся в состоянии войны, чтобы это было допустимо. Отношении полиции ужасное", — отметила Катрина.

В Госполиции порталу Delfi пояснили, что пока на месте идет досудебное расследование, нельзя менять место досмотра. В противном случае доказательства могут быть повреждены.

"Если обнаружен мертвый человек, на место происшествия также выезжает эксперт и пока он не приехал, рабочая группа его ждет", — пересказала протокол действий представительница Госполиции Гита Гжибовска. В данном случае, чтобы предотвратить повреждение улик, стражи порядка решили не закрывать тело до прибытия эксперта.

Госполиция не отрицают, что ситуация вызвала негативные чувства у жителей. Стражи порядка также проверили конкретный телефонный разговор между матерью Катрины и оператором и не обнаружила никаких нарушений со стороны сотрудницы.

"Дежурная Госполиции выслушала звонившую и уточнила, присутствовали на месте происшествия сотрудники полиции и почему вопрос не был задан им. Почему их не попросили накрыть тело. Когда звонящая ответила, что она не может это сделать, сотрудница полиции заявила, что сама свяжется с коллегами", — указала Гжибовска.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
День в «шкуре» курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя