Во дворе дома в Риге несколько часов лежал труп. У полиции была причина не накрывать тело

Утром 9 апреля в Риге жителям многоквартирного дома на улице Бривибас открылся ужасающий вид - около мусорных контейнеров часами лежал брошенный и не накрытый труп молодого мужчины. В Госполиции пояснили, что стражи порядка не имели права менять место досмотра и повреждать улики.

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Очевидица Катрина рассказала, что ее мать была вынуждена увидеть ужасную сцену утром 9 апреля. Женщина живет в одном из домов на улице Бривибас, окна которого выходят на двор и мусорные контейнеры, где около четырех часов под градом пролежало брошенное тело молодого человека.

"По словам мамы, между 8 и 12 часам полиция несколько раз приезжала и уезжала. Однако останки молодого человека все это время не были прикрыты", — отметила Катрина, добавив, что из-за случившегося в тот день она отменила поход в гости к маме со своим трехлетним ребенком.

Катрина была обеспокоена тем, как такая жуткая сцена может повлиять на психику ребенка. Она рассказала, что двор очень маленький и любой, кто выглянет в окно, может увидеть труп.

Очевидица призвала маму позвонить в полицию по номеру 110 и попросить, чтобы ситуация была разрешена. По словам матери Катрины, полицейские сказали, чтобы женщина подошла к сотрудникам Госполиции и попросить накрыть тело. Она этого не сделала, однако примерно через 20 минут после разговора стражи порядка накрыли труп.

"Считаю, что это полное издевательство над чьим-то ребенком, мужем, любимым человеком. Мы не находимся в состоянии войны, чтобы это было допустимо. Отношении полиции ужасное", — отметила Катрина.

В Госполиции порталу Delfi пояснили, что пока на месте идет досудебное расследование, нельзя менять место досмотра. В противном случае доказательства могут быть повреждены.

"Если обнаружен мертвый человек, на место происшествия также выезжает эксперт и пока он не приехал, рабочая группа его ждет", — пересказала протокол действий представительница Госполиции Гита Гжибовска. В данном случае, чтобы предотвратить повреждение улик, стражи порядка решили не закрывать тело до прибытия эксперта.

Госполиция не отрицают, что ситуация вызвала негативные чувства у жителей. Стражи порядка также проверили конкретный телефонный разговор между матерью Катрины и оператором и не обнаружила никаких нарушений со стороны сотрудницы.

"Дежурная Госполиции выслушала звонившую и уточнила, присутствовали на месте происшествия сотрудники полиции и почему вопрос не был задан им. Почему их не попросили накрыть тело. Когда звонящая ответила, что она не может это сделать, сотрудница полиции заявила, что сама свяжется с коллегами", — указала Гжибовска.