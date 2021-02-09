Во Франции из зоопарка сбежали привезенные из Латвии волки: двоих застрелили, остальных ищут

Из французского зоопарка EcoZonia сбежали шестеро волков, которых в конце января привезли из филиала Рижского зоопарка "Цирули" (Калвене).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает "Курземс вардс", на данный момент известно, что двоих животных застрелили, двоих отловили, еще два волка до сих пор в бегах. В последний раз их заметили в 15 км от зоопарка.

По мнению специалистов, волкам не дали нормально адаптироваться и пережить стресс: их забрали из стаи, перевезли в чужое место.

Глава филиала Рижского зоопарка "Цирули" Арнис Бергманис сообщил, что преследователи собирались пристрелить и других волков, но их удалось отстоять благодаря протестам общественности.

Он также добавил, что EcoZonia — это зоопарк, где содержатся 17 видов хищников. Поэтому не было оснований полагать, что они не знают, как обращаться с волками. В частности, неподходящим оказалось заграждение, рядом велось строительство. Также одним из факторов, который мог довести волков до срыва, мог стать электропастух.

"Волков сразу же выпустили в большой загон, не дали им хотя бы две недели успокоиться в маленьком. В результате, в воскресенье их привезли, а в понедельник они уже сбежали", — резюмировал Бергманис.

Бермагнис указал, что сбежавшие волки не приучены к охоте и неизвестно, как они будут выживать и добывать себе пропитание в дикой природе.

Он также добавил, что волки были отправлены во Францию при содействии международного координатора, который знаком со всеми европейскими нюансами и стандартами.

Поиски волков во Франции продолжаются. Префект округа потребовал провести экспертизу, чтобы установить, по какой причине дикие животные вырвались на волю, а также выяснить, в каких условиях содержались волки.