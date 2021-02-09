Во Франции из зоопарка сбежали привезенные из Латвии волки: двоих застрелили, остальных ищут

Из французского зоопарка EcoZonia сбежали шестеро волков, которых в конце января привезли из филиала Рижского зоопарка "Цирули" (Калвене).
Как отмечает "Курземс вардс", на данный момент известно, что двоих животных застрелили, двоих отловили, еще два волка до сих пор в бегах. В последний раз их заметили в 15 км от зоопарка.
По мнению специалистов, волкам не дали нормально адаптироваться и пережить стресс: их забрали из стаи, перевезли в чужое место.
Глава филиала Рижского зоопарка "Цирули" Арнис Бергманис сообщил, что преследователи собирались пристрелить и других волков, но их удалось отстоять благодаря протестам общественности.
Он также добавил, что EcoZonia — это зоопарк, где содержатся 17 видов хищников. Поэтому не было оснований полагать, что они не знают, как обращаться с волками. В частности, неподходящим оказалось заграждение, рядом велось строительство. Также одним из факторов, который мог довести волков до срыва, мог стать электропастух.
"Волков сразу же выпустили в большой загон, не дали им хотя бы две недели успокоиться в маленьком. В результате, в воскресенье их привезли, а в понедельник они уже сбежали", — резюмировал Бергманис.
Бермагнис указал, что сбежавшие волки не приучены к охоте и неизвестно, как они будут выживать и добывать себе пропитание в дикой природе.
Он также добавил, что волки были отправлены во Францию при содействии международного координатора, который знаком со всеми европейскими нюансами и стандартами.
Поиски волков во Франции продолжаются. Префект округа потребовал провести экспертизу, чтобы установить, по какой причине дикие животные вырвались на волю, а также выяснить, в каких условиях содержались волки.