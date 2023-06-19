Во Вьетнаме арестован бизнесмен из Латвии, подозреваемый в присвоении 170 млн долларов

Полиция Хошимина (Вьетнам) задержала гражданина Латвии по обвинению в управлении тремя компаниями ростовщиков и присвоении более 4 триллионов вьетнамских донгов (170 миллионов долларов США).

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38-летний гражданин Латвии Айгарс П. сейчас находится под следствием по обвинению в ростовщичестве в гражданско-правовых сделках.

Как сообщают вьетнамские СМИ, Айгарс П. был сотрудником Sun Finance Group, штаб-квартира которой находится в Латвии, управление всей кредитной деятельностью осуществлялось через два веб-сайта: tamo.vn и findo.vn.

Затем он нанял законного представителя для создания трех компаний в Хошимине: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN и владел 2% акций.

Он работал управляющим директором во всех трех компаниях, занимаясь всем, от кредитования и взыскания долгов до управления персоналом.

И хотя все три компании работают с независимыми юридическими лицами и зарегистрированы в разных офисах, они использовали одну и ту же операционную систему и персонал: все сотрудники работали в одном офисе.

Клиентам было предложено войти в приложение на своем телефоне или воспользоваться браузером и ввести свои личные данные.

Затем им предлагалось заложить свое имущество, такое как мобильные телефоны и транспортные средства. После этого клиенты заключали контракт на аренду этих активов и платили множество различных видов сборов, перечисленных в договоре.

Гражданин Латвии признался полиции, что компании не занимались ломбардным бизнесом, но обходили закон, одалживая деньги под проценты, намного превышающие установленные, заставляя клиентов платить комиссионные и арендную плату.

По данным полиции, с апреля 2019 года до недавнего времени три компании выдали кредиты более 2 миллионов раз, получив прибыль в размере 4 трлн вьетнамских донгов, с процентными ставками от 153% до более чем 1200% в год, что в сотни раз выше, чем законная процентная ставка по кредиту.

Многие клиенты взяли взаймы от 500 000 до 20 миллионов донгов на одну неделю. На данный момент заявления в полицию подали 29 заемщиков, подписавших контракты с тремя компаниями.

Ранее полиция арестовала директора Digital Credit Нгуен Тхи Тует Суонга, директора FinCap VN Чыонг Туан Тай, а также еще семерых человек, занимающих руководящие должности в трех компаниях.