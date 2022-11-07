Во время алкогольного застолья до смерти избили пожилого мужчину

Сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) задержали юношу, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

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По данным КРУП, 4 ноября, в 23.40 на пульт дежурного поступила информация о том, что в волости Айзпутес, на территории собственности найдено тело со следами насильственной смерти. При проверке полицейские застали на месте происшествия компанию, распивавшую алкоголь.

В ходе предварительного следствия было установлено, что во время посиделок со спиртным в компании вспыхнул конфликт, переросший в избиение. В итоге, пожилому мужчине нанесли такие серьезные травмы, что прибывшие сотрудники Службы неотложной медицинской помощи констатировали его смерть.

Работники Лиепайского участка полиции по подозрению в преступлении задержали юношу, ранее уже попадавшего в поле зрения органов правопорядка. На данный момент он находится под арестом. Следствие по делу продолжается.