Во время антимасочного мероприятия полиция задержала в Марупе трех человек

Сотрудники Госполиции 20 июня задержали в Марупе трех человек, участвовавших в мероприятии против ограничений, введенных на время пандемии Covid-19. На мероприятии, которое проходило на частной территории, призывали к сожжению защитных масок.

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В пресс-центре Госполиции порталу Delfi сообщили, что, прибыв по указанному адресу в Марупе, полицейские установили, что в мероприятии участвуют более 20 человек, что является нарушением антиэпидемиологических требований.

В административном порядке задержаны трое участников мероприятия, против них начаты административные процессы: за организацию неразрешенного мероприятия, а также за неподчинение законным требованиям органам правопорядка.

Также представители Госполиции объявили остальным участникам мероприятия, что были нарушены антиэпидемиолгические требования, поэтому в этой связи мероприятие прерывается.

По видеозаписям, размещенным в интернете, видно, что в Марупе прибыли сотрудники спецназа полиции. Также в акции принимал участие бизнесмен Арнолдс Бабрис, бывшая фельдшер Марина Корнатовская, подозреваемая в распространении ложных новостей о Covid-19, и другие противники антиэпидемиологических мер.