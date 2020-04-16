Во время ЧС пожарные не проверяют наличие детектора дыма в квартире

В связи с полученной информацией о том, что по квартирам ходят неустановленные лица с якобы проверкой детектора дыма, Государственная пожарно-спасательная служба информирует: в условиях чрезвычайной ситуации запланированные проверки пожарной безопасности в жилом секторе не проводятся.

В ГПСС напоминают, что сотрудники службы перед проведением плановых проверок информируют о своем визите ответственных лиц - владельцев управляющих или квартиросъемщиков. В случае незапланированной проверки предъявляется решение ГПСС.

Прибыв на объект, сотрудник ГПСС называет имя, фамилию,должность и показывает служебное удостоверение, проверяющие в служебной форме. Инспектор ГПСС никогда не потребует плату за проведение проверки.

Если вы неуверены, является ли лицо сотрудником ГПСС, просьба звонить по номеру 67075824 или искать информацию на www.vugd.gov.lv/kontakti. О подозрительных лицах просьба сообщать в Государственную полицию по номеру 110.