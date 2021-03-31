Во время драки топором серьезно ранили 20-летнего мужчину

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 28 марта, в Тервете произошел конфликт между мужчинами, который закончился госпитализацией одного из участников ссоры.

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В ЗРУП пояснили, что мужчины (1958 и 2000 г.р.) бурно выясняли отношения во дворе многоквартирного дома. Затем старший из них схватил топор и нанес оппоненту удары по голове. В полиции сообщили, что нападавший был пьян — в его организме констатировали 2,41 промилле.

Подозреваемый задержан, против него начат уголовный процесс за попытку убийства. Пострадавший помещен в больницу, его состояние медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Следствие по делу продолжается.