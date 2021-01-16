Во время комендантского часа полиции удалось задержать несколько преступников

В ночь на субботу, 16 января, во время комендантского часа сотрудники Государственной полиции совместно с пограничниками и земессаргами проверили 6621 человека. Удалось задержать несколько преступников, сообщили порталу Delfi в правоохранительных органах.

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За нарушение ограничений на передвижение с 22 часов вечера до 5 часов утра начато 572 административных дела, больше всего — в Риге. В большинстве случаев это связано с нарушением комендантского часа, но также констатированы и другие нарушения.

В 819 случаях обошлось без административной ответственности, с нарушителями проведена разъяснительная беседа.

В отдельных случаях за нарушение наложен штраф в размере 500 евро. Один человек оштрафован на 1500 евро. Нарушитель также совершил кражу из кондитерского магазина, начат уголовный процесс.

Еще в одном случае человек после 22 часов находился вне своего дома в состоянии алкогольного опьянения, взяв с собой газовый пистолет.

В Бауске полиция остановила машину, в которой находилось шесть человек. Каждому выписан штраф на 100 евро. Среди пассажиров были двое, находящиеся в розыске, они задержаны.

Во время комендантского часа выяснилось, что не все водители такси имеют действующие документы и медицинскую справку.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 17 января, на территории Латвии также действует комендантский час.