Во время конфликта спасатель проломил череп оппоненту: дело направлено в прокуратуру
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Бюро внутренней безопасности расследует дело, начатое в отношении сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), который подозревается в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

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Материалы дела, начатого против спасателя Латгальской бригады ГПСС, направлены в Лудзенскую районную прокуратуру. В ходе досудебного следствия было установлено, что в нерабочее время спасатель во время бытового конфликта с частным лицом, вероятно, потеряв самообладание, ударил оппонента кулаком по голове.

Экспертиза подтвердила у потерпевшего ушиб лица и несколько переломов костей черепа.

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