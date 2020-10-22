Во время обыска полиция изъяла марихуану, Subutex и деньги от продажи наркотиков

В минувшую среду сотрудники полиции, расследуя ранее начатый уголовный процесс, провели обыски в Краславе, где обнаружили таблетки, содержащие наркотические вещества, марихуану, а также выручку от продажи наркотиков.

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Обыски были проведены на объектах, принадлежащих женщине 1974 г.р. Она нелегально хранила 55 таблеток с нарковеществом, марихуану, таблетки Subutex, а также наличность.

Все изъятые наркотические и психотропные вещества направлены на экспертизу. Известно, что подозреваемая ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Следствие продолжается.