Во время охоты смертельно ранили 62-летнего мужчину

В минувший вторник в краю Виеситес на охоте был ранен мужчина 1958 г.р. Как сообщили в пресс-центре Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), пострадавший скончался еще до приезда медиков.

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По предварительным данным, мужчину смертельно ранили во время охоты в волости Саукас, в ходе которой не соблюдались меры осторожности. Также стрельба осуществлялась по неясно видимым целям.

Согласно Правилам охоты, стрельба по неясно видимым целям запрещена.

На месте происшествия задержан подозреваемый, по делу ведется следствие.