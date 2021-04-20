Во время погони BMW съехал в кювет: у водителя не было прав и страховки на машину
Foto: F64

В минувший понедельник сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали под Краславой водителя, у которого не оказалось ни водительского удостоверения, ни страховки на автомобиль. Кроме того, машина не прошла техосмотр.

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В пресс-центре ГПС пояснили, что вечером 19 апреля пограничники патрулировали приграничную зону, когда заметили на дороге Краслава — Каплава — Лиелборне автомобиль BMW, которым управлял негражданин Латвии 1982 г.р.

Пограничники попросили его остановиться, однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться. После непродолжительной погони мужчина все-таки остановился, однако, когда к его машине подходили проверяющие, он рванул с места и на высокой скорости уехал.

Однако в скором времени вторая погоня закончилась для водителя в кювете. Проверка по базе данных показала, что нарушитель лишен водительских прав, на него выписано 11 действующих административных штрафов, а машина не прошла техосмотр и на нее не оформлен полис OCTA.

Для дальнейших следственных действий информация передана Госполиции.

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