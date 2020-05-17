Во время поисков пропавшего без вести волонтеры Bezvēsts.lv нашли в реке тело

17 мая команда волонтерской организации Bezvēsts.lv в десятый раз отправилась на поиски пропавшего в декабре 2019 года Андриса Аболиньша.

По данным пресс-службы организации, в одном из водоемов Стопиньского края волонтеры нашли тело человека. Личность погибшего установит экспертиза.

Поиски Андриса шли и по местности, и с воздуха, и по воде.

Как уже сообщалось ранее, в конце прошлого года в Стопиньском крае пропал 43-летний Андрис Аболиньш.

Со слов родственников известно, что мужчина перестал выходить на связь с близкими и друзьями с 1 декабря 2019 года. Андрис проживал один в Упеслеяс, в Стопиньском крае.