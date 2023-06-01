Во время полевых работ перевернулся трактор: водитель погиб
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Как сообщает пресс-служба Госполиции, в минувшую среду, около 14.00 произошел трагический инцидент: во время сельскохозяйственных работ на поле в волости Деменес (край Аугшдаугавас) в канаву съехал и перевернулся трактор.

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По данным полиции, трактор придавил водителя, который от полученных травм скончался на месте аварии. По делу начато следствие.

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