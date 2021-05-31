Во время попойки мужчину насмерть закололи ножом
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21 мая неподалеку от Лудзы во время совместного распития алкоголя собутыльники нанесли мужчине несколько ножевых ран, от которых он скончался. Об этом агентству LETA сообщила представитель Управления Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите.

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В полицию обратился мужчина 1982 года рождения, который сообщил, что в его доме умер человек. Полиция констатировала тело с несколькими колотыми ранами. По подозрению в убийстве мужчины 1958 года рождения был задержан тот, кто вызвал полицию.

По предварительным данным, между ними произошел конфликт, в результате которого подозреваемый схватил острый предмет и нанес несколько ударов, из-за чего потерпевший умер на месте.

Задержанный арестован, в соответствии с 116-й статьей Уголовного закона ему грозит либо пожизненное заключение, либо срок от пяти до 20 лет с пробационным периодом до трех лет.

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rus.DELFI.lv

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