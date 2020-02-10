Во время пожара обрушилась крыша веранды: погиб человек

В воскресенье в результате пожара в жилом доме в Яунелгавском крае погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов на пожар ГПСС получила в 13.54. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит одноэтажный дом площадью 160 кв. м. На веранде дома под обрушившейся крышей было найдено тело погибшего. В 19.54 пожар был ликвидирован.

В 16.26 пожарные получили вызов на ул. Териню в Риге, где горела одноэтажная хозяйственная постройка площадью 150 кв. м. В 18.56 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.