Во время пожара рухнула крыша дома: спасатели нашли под завалами погибшего

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувший вторник, в 22.50 на пульт дежурного поступил сигнал из волости Бригю Лудзенского края, где горел одноэтажный деревянный дом.

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Как отмечают в ГПСС, пожар заметил случайный прохожий, который сразу же сообщил об этом оперативным службам. К моменту приезда спасателей площадь возгорания составила 150 квадратных метров и обрушилась крыша.

При проведении работ по ликвидации пожара было найдено тело человека. Причины возгорания устанавливаются.