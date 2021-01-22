Во время проверки в машине нашли 100 000 контрабандных сигарет

В конце прошлой недели сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) остановили в Лиепае автомобиль Audi, в котором перевозили несколько ящиков с контрабандными сигаретами.

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По данным КРУП, всего полицейские изъяли 100 000 сигарет Winston без латвийских акцизных марок. Когда сотрудники полиции общались с водителем, пассажир пересел на водительское кресло и попытался уехать, создавая на пути опасные ситуации. В скором времени его задержали.

Известно, что оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. Следствие продолжается.