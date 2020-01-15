Во время пьянки в мужчину выстрелили из пневматического оружия

Кулдигский участок Курземского регионального управления Государственной полиции передал в прокуратуру материалы уголовных дел о нанесении телесных повреждений.

17 июля 2019 года Кулдигский участок полиции получил от скорой информации о том, что к ним поступил человек, в которого стреляли. По факту был начат уголовный процесс. В ходе расследования было установлено, что за день до передачи информации мужчине были нанесены телесные повреждения. Во время совместного распития алкогольных напитков у пострадавшего произошел конфликт с неким мужчиной. Тот сначала избил потерпевшего, а потом несколько раз выстрелили в его сторону из пневматического оружия. По подозрению в совершении преступления задержан мужчины 1989 г.р.

В свою очередь, 21 июля полиция получила информацию о том, что в Кулдиге на улице Кална телесные повреждения получил прохожий. В рамках уголовного процесса было установлено, что пострадавший ехал по городу и стал свидетелем разборок между мужчиной и женщиной. Он остановился, вышел из машины и подошел, чтобы разобраться, в чем дело, так как со стороны выглядело, что женщину обижают. Вместо ответа он получил удар в лицо. Пострадавший вызвал полицию, а потом обратился в медучреждение. Полиция задержала нападавшего, им оказался местный житель, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступные деяния.