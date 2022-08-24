Во вторник в парке Победы было задержано 19 человек, пять из них — ночью

Ночью возле мемориального комплекса в Пардаугаве полиция задержала еще пятерых человек, а это значит, что в целом вчера в окрестностях памятника в парке Победы за неповиновение законным требованиям полиции было задержано 19 человек, сообщили агентству LETA в полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметили стражи порядка, начато несколько административных процессов, проводится оценка ответственности лиц.

Ранее сообщалось, что во вторник, 23 августа, вечером к подлежащему демонтажу памятнику в Пардаугаве пришло несколько десятков человек. Часть из них протестовала против сноса монумента, а кто-то просто пришел понаблюдать за происходящим.

Около 21.30 ситуация оставалась относительно спокойной. Люди собирались небольшими группами, но не предпринимали никаких активных действий. У многих в руках были цветы, кто-то пытался возложить их на поле у автозаправки, однако, полиция сразу пресекала подобные действия и просила прекратить. Все конфликты удавалось разрешить путем переговоров.

С наступлением темноты ситуация изменилась. К памятнику подтянулось еще больше людей, и полиции пришлось действовать более активно. Стражи порядка продолжали целенаправленно направлять людей прочь от памятника и просили разойтись. Некоторые участники начали петь "Катюшу".

По данным Госполиции, в итоге были задержаны 14 человек, которых неоднократно просили прекратить правонарушения, однако они не подчинились. Все они доставлены в участки полиции для проведения процессуальных действий. Начаты 14 административных процессов.

В полиции еще раз предупреждают, что эти в дни повышены риски конфронтаций между жителями с разными взглядами на происходящее.

Между тем, 22 августа в парке Победы были задержаны семь человек.