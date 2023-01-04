Во вторник задержаны три водителя в сильном алкогольном опьянении
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Во вторник на дорогах Латвии задержаны три водителя в сильном алкогольном опьянении, и в отношении них начаты уголовные процессы, сообщили в Госполиции.

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За прошедшие сутки зарегистрировано 327 нарушений правил дорожного движения, треть из которых связана с превышением скорости.

В состоянии опьянения за рулем полиция задержала пять водителей. Двое получили административные наказания за нахождение за рулем в состоянии опьянения менее 1,5 промилле, а у троих водителей содержание алкоголя превышало этот показатель, поэтому с них будет взыскана стоимость автомобилей.

Вчера на дорогах зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, пострадали четыре человека, в том числе один пешеход.

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