Во второй день Лиго полиция задержала 29 пьяных водителей

В пятницу, второй праздничный выходной день, полиция задержала на дорогах Латвии 29 водителей в состоянии алкогольного опьянения, свидетельствует статистика Государственной полиции.

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Десять нетрезвых водителей задержано в Рижском регионе, по пять - в Земгале и Видземе, два - в Курземе, семь - в Латгале.

Вчера полиция зафиксировала 314 нарушений правил дорожного движения, в том числе 98 случаев превышения скорости и один случай агрессивного вождения.

За прошедшие сутки, 24 июня, в Латвии зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 20 человек.