Водитель электросамоката погиб под колесами бензовоза
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В минувшую среду в Лиепае, на ул. Ганибу, недалеко от перекрестка с ул. Дуникас произошла трагическая авария: бензовоз насмерть сбил водителя электроскутера.

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По данным портала liepajniekiem.lv, шофер бензовоза компании Viada Армандc после драматических событий пребывал в шоковом состоянии.

В разговоре журналистом он пояснил, что ехал по ул. Ганибу в направлении центра города, а мужчина на самокате завернул с ул.Дуникас направо на улицу Ганибу. Автоцистерна была рядом с ним, когда водитель самоката внезапно у пешеходного перехода резко завернул налево, чтобы, возможно, пересечь улицу, но попал под колеса бензовоза. Эту версию проверяют следователи. По делу начат уголовный процесс.

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rus.DELFI.lv

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