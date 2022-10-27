Водитель Ferrari пытался подкупить сотрудников Дорожной полиции

Прокуратура передала в Рижский городской суд материалы дела, в рамках которого обвинения предъявлены водителю Ferrari, пытавшемуся передать взятку сотруднику Дорожной полиции.

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Согласно обвинительному заключению, полицейские остановили машину за превышение скорости: на участке, где была разрешена скорость 50 км/ч, водитель разогнался до 120 км/ч.

Нарушителя попросили предъявить водительское удостоверение и техпаспорт. В документы водитель положил две банкноты по 50 евро, чтобы инспекторы не наказывали его в административном порядке.

По делу был начат уголовный процесс. Свою вину в содеянном водитель не признал.