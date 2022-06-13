Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, погиб пассажир

Как сообщили в Государственной полиции 13 июня в 3.28 в волости Вецумниеку водитель Audi A4 не справился с управлением автомобиля, съехал с дороги и врезался в дерево.
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В результате ДТП погибла пассажирка авто, водитель и еще один пассажир доставлены в больницу.
Всего за сутки зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 17 человек и один погиб. Составлено 439 административных протоколов, в том числе 214 - за превышение скорости.
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